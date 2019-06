Deze winkeldievegge maakt het wel erg bont sam

03 juni 2019

18u02

Bron: KameraOne 0

In Florida zoekt de politie een twerkende winkeldievegge. De vrouw en haar medeplichtige stalen in april voor bijna 400 dollar (360 euro) kledij uit een winkel in Pembroke Pines. De politie looft nu een beloning van 3.000 dollar (2.680 euro) uit voor informatie over de daders.