Deze wildplassende sint heeft wijkagent voor verscheurende keuze gezet Koen Van De Sype

07u50

Bron: Twitter 0 Twitter Het leukste van het web “Is dit wat er bedoeld wordt met ‘en strooi dan wat lekkers in een of andere hoek’?” Dat heeft een wijkagent uit de Nederlandse hoofdstad Amsterdam zich gisteren op Twitter afgevraagd nadat hij een wildplassende sint had betrapt. En voor de keuze kwam te staan of hij hem nu moest bekeuren of niet.

“Ik wil straks ook wat in mijn schoen, zou ik hem nu wel of geen boete geven?”, was de verscheurende vraag die Frank Wetserop zich stelde. En er kwam meteen heel wat reactie op de hilarische foto.

“Tja, de sint is al oud, dus de kans op prostaatproblemen is groot”, klonk het onder meer. En: “Ik hoef geen pepernoten van hem. Ik pas.” Of er ook effectief een boete werd uitgeschreven, is niet duidelijk.

Is dit wat er bedoeld wordt met "en strooi dan wat lekkers...in de een of andere hoek"? En wel of geen bekeuring, want ik wil straks ook wat in mijn schoen! #Sinterklaas #wijkagent #keuzes #leefbaarheid #veiligheid pic.twitter.com/gOW9eI6Hnl Frank Westerop(@ polArchimedes) link