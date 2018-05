Deze wakeboarders bewijzen dat wateroverlast na noodweer ook leuk kan zijn lg

23 mei 2018

15u39

Bron: AD.nl 0

Terwijl veel mensen last hadden van het noodweer, zagen anderen er juist de lol van in. In het Nederlandse Oirschot zorgde het noodweer voor extreme wateroverlast. Voor Tom van den Akker leek dit het ideale moment om zijn wakeboard nog eens boven te halen, die achter de wagen te spannen om vervolgens door de straten te glijden. Voorbijgangers keken vol bewondering naar de opmerkelijke stunt.