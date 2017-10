Deze vrouw weet niet dat over een uur de verrassing van haar leven volgt Tine Kintaert

10u43 0 Screenshot YouTube Het leukste van het web Aan een huwelijk gaat meestal minstens een jaar vol planning vooraf, maar YouTuber Hannes Coudenys bewijst dat het ook anders kan. Hij plande op amper twee maanden tijd een huwelijk, dat vorige week plaatsvond op Kos. Klein detail: de bruid wist van niets.

Eigenlijk zijn Hannes, die vlogt over zijn leven als ondernemer en over zijn gezin, en Deborah al zeven jaar getrouwd. Afgelopen zomer verloor de YouTuber echter zijn trouwring in zee tijdens een vakantie op Kos. In een romantische opwelling gooide Deborah daarna haar trouwring ook in het water, zodat de twee ringen 'samen' zouden blijven.

Een mooi gebaar, maar daardoor liepen de twee wel rond zonder trouwring. Het bracht Hannes op het idee om een tweede ceremonie te organiseren en hun trouwgeloften te vernieuwen. En zoals het een goede content creator betaamt, gaf hij een leuke twist aan het verhaal: hij organiseerde het hele huwelijk achter Deborah haar rug.

"Hier, een trouwjurk"

Vorige week was het dan zover: Hannes trekt met Deborah en hun geadopteerde zoontje Rae Morris opnieuw naar Kos. Hij maakt haar wijs dat hij een Engelstalige vlog moet opnemen voor een sponsor, en de dame is zich duidelijk van geen kwaad bewust. Op de dag van de ceremonie zelf neemt hij haar mee op sleeptocht langs alle bezienswaardigheden op het eiland, zodat de opgetrommelde familieleden en vrienden zich intussen ongezien kunnen installeren in het hotel.

Screenshot Youtube Hannes Coudenys

De nietsvermoedende Deborah vlijt zich later op de dag neer op een strandstoel voor een lekker potje zonnen, en heeft er geen flauw benul van dat ze een uur later voor het altaar zal staan. Wanneer Hannes haar een kledingzak met daarin een trouwjurk geeft, is ze stomverbaasd. Die verbazing wordt al snel vervangen door traantjes als haar man haar opnieuw ten huwelijk vraagt. Een volmondige 'ja' is natuurlijk het antwoord.

Screenshot YouTube Hannes Coudenys Coudenys

Als Deborah even later op het strand aankomt waar de ceremonie plaatsvindt en daar haar familie ziet wachten, is het hek helemaal van de dam. Snikkend vliegt ze hen in de armen, en de plechtigheid zelf is dan ook heel emotioneel. "Nemen jullie elkaar verder als man en vrouw voor eeuwig en altijd, tot voorbij de kosmos?", aldus de ceremoniemeester. "Sowieso", is het duidelijke antwoord, waarna de twee eindelijk weer een trouwring dragen. Missie geslaagd, zeg maar.