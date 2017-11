Deze vrouw vond haar gezichtstattoo niet genoeg, dus bedekt ze nu heel haar lichaam met zwarte inkt ep

09u50

Bron: Instagram, News.com.au 0 Instagram Belle Atrix Het lichaam van deze Britse tatoeëerder staat vol met tekeningen, maar die wil ze nu bedekken met een zwart laagje. Het leukste van het web Sommige mensen vinden een tattoo die de helft van je gezicht bedekt een tikje extreem. Maar voor tatoeëerder Belle Atrix is dat nog niet genoeg. Het lichaam van de Britse staat vol met tekeningen, maar die wil ze nu allemaal bedekken met een laagje zwarte inkt. Niet per se omdat ze het mooi vindt, maar omdat het een therapeutisch effect heeft.

Een opvallende verschijning, dat is wat je op zijn minst van de Britse Belle Atrix kan zeggen. Ze is zeker dol op tatoeages, dat bewijst de Tibetaanse tekst op de helft van haar gezicht. En ze kan er maar geen genoeg van krijgen, nu ze volop bezig is om haar lichaam helemaal te bedekken met zwarte inkt. Op social media trakteert ze haar volgers op filmpjes waarin ze haar benen helemaal kleurt met zwarte inkt. Een reden waarom ze haar hele lichaam zwart wil maken geeft Belle niet, ze noemt het haar therapie en verwijst er vaak naar als haar project.

Deze extreme vorm van lichaamsmodificatie lokt heel wat reacties uit op sociale media, de meeste volgers steunen haar kunstvorm. “Prachtig werk met zwarte inkt”, oppert iemand. Maar niet iedereen is enthousiast, sommigen noemen het zelfs een racistisch gebaar. “Ik zeg niet dat dit racistisch is, en dat is het ook nog niet. Maar als ze haar gezicht zwart maakt, zal dat wel zo zijn.” Iemand anders schrijft dan weer: “Ik wilde altijd al eens de mening horen van een zwarte persoon op dit soort tattoo’s. Mensen doen het om verschillende redenen. Ik heb gehoord dat de pijn hierbij belangrijker is dan het schoonheidsaspect.”

More black attack in heavy trance meditation. From the phenomenal hand of @aliceofthedead 🙏🏿 Still in progress, really thrilled to be making serious progress with this project. Thankyou so much for today ✖️💕🌚 #painslutsunited #blackcoreisthecure Een foto die is geplaatst door Belle Atrix (@atrixbelle) op 14 sep 2017 om 00:09 CEST

De Britse artiest Hanumantra Lamar uit Birmingham specialiseert zich in het invullen van zwarte vlakken. “Dit is een keuze, een levensstijl en een filosofie. Minder is meer en begrijpen dat we geen schrik moeten hebben om op te vallen in een wereld waar iedereen erbij wil horen. De sterkte van de tattoo hangt af van een paar perfect instinctief geplaatste lijntjes, die ik dan inkleur. Ik creëer een design dat één wordt met het lichaam, een silhouet dat balanceert op de huid. Goed voor een rijpe, moderne look.” Ook worden zwarte vlakken vaak gebruikt om bestaande tattoo’s, waar de eigenaar niet meer tevreden over is, te bedekken.

Therapy 🖤 Een foto die is geplaatst door Belle Atrix (@atrixbelle) op 10 jul 2017 om 03:01 CEST

Where the next journey begins... @un1ty.tattoo #Hanumantra #Blackwork #UN1TY Een foto die is geplaatst door Hanumantra (@hanumantra) op 21 jul 2017 om 18:08 CEST