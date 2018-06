Deze vrouw maakt iedereen elke nacht wakker tijdens ramadan SDA

08 juni 2018

16u33

Bron: AP 0

Dit is Dalal Abdul Qader, een musaharati in de Egyptische hoofdstad Caïro. Een musaharati is een traditionele drummer die iedereen wakker maakt voor de suhoor, de eerste maaltijd van de dag tijdens de ramadan. Maar deze musaharati is een uitzondering, want dit is een job die normaal enkel mannen beoefenen. Ze doet het om haar overleden broer te eren.