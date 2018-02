Deze vrouw ging op zoek naar haar halfbroers en halfzussen en vond er maar liefst veertig LB

Bron: Independent, Metro 0 Het leukste van het web De vader van de 21-jarige Kianni uit Orlando was een spermadonor en toen Kianni besloot op zoek te gaan naar haar (half)broers en (half)zussen, vond ze er maar liefst veertig. De ontmoetingen die ze met haar broers en zussen heeft, deelt ze online. Totnogtoe ontdekte ze vier tweelingen en kwam ze erachter dat ze broers en zussen heeft in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada.

Vijf jaar geleden begon Kianni Arroyo met haar project. "Ik werd door mijn moeder opgevoed, en zij is altijd eerlijk met me geweest dus ik wist dat mijn vader een zaaddonor was". Toen ze oud genoeg was om toegang te krijgen tot de gegevens van de spermabank, besloot ze op zoek te gaan naar haar broers en zussen. De eerste die ze vond, was haar 20-jarige zus Joanna. Die woont vlak bij Kianni in Tampa, de twee zijn inmiddels dikke vriendinnen.

"Hoewel we elkaar nooit eerder hadden ontmoet, hadden we door onze gemeenschappelijke vader wel een bijzondere band", legt Kianni uit. Kianni is voor zover bekend het oudste kind van de spermadonor, het jongste is slechts vijf maanden oud.

Met mama en papa om eerste tattoo

Achttien was Kianni toen ze haar vader voor het eerst ontmoette tijdens een uitstapje naar Universal Studios in Orlando, samen met haar moeder Ruth. Samen met haar ouders liet ze haar eerste tattoo zetten.

"Ik wilde altijd al achterhalen wie ik was en of ik nog broers en zussen had. Van zodra ik oud genoeg was om de archieven in te kijken, heb ik geen moment geaarzeld.

Zaaddonoren mogen slechts 15 tot 20 keren zaad leveren, maar het bedrijf waaraan Kianni's vader sperma schonk werd overgenomen en daarbij waren de archieven verloren gegaan. Daardoor kon de man, die anoniem wenst te blijven, opnieuw beginnen doneren. Enkele gezinnen die al een kind van hem hadden, konden een nieuw staal aanvragen zodat hun kinderen volle broers en zussen werden.

Voordelen

Dit jaar trouwt Kianni met haar verloofde Ryan (21), ze hoopt samen met hem haar broers en zussen te kunnen bezoeken die in het buitenland wonen. Zowat 30 van de 40 broers en zussen die ze wist op te sporen zijn ook bereid haar te ontmoeten.

"Ik ben enig kind, dus ik krijg het beste van beide werelden. Enerzijds heb ik mijn moeder geheel voor mezelf en dat heeft zo zijn voordelen. Anderzijds kan ik nu ook tijd doorbrengen met familieleden van mijn leeftijd. Met zoveel halfbroers en halfzussen heb ik meer opties dan de meeste mensen".