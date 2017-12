Deze vrienden nemen al sinds 1982 elke 5 jaar dezelfde foto en dit is het resultaat Koen Van De Sype

14u06

Bron: Facebook, The Independent 1061 Facebook John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony en John Dickson. Op deze eerste foto waren ze 19. Intussen zijn ze 54. Het leukste van het web Ze leerden elkaar kennen toen ze studeerden en dankzij een foto die ze om de 5 jaar op exact dezelfde plaats nemen, hielden ze hun vriendschap in stand. 35 jaar na het oorspronkelijke kiekje was het voor John Wardlaw, John Dickson, Mark Rumer, Dallas Burney en John Molony tijd voor foto nummer 8.

En daarvoor trokken ze weer naar de plaats waar het originele beeld werd gemaakt: Copco Lake in de staat California. Daar waren de vijf Amerikanen uit Santa Barbara in 1982 met vakantie, toen ze 19 waren. De opa van een van hen had er een vakantiehuisje gebouwd. Sindsdien bezochten ze om de vijf jaar het meer, logeerden ze telkens in dezelfde hut en gingen ze elke keer weer op hetzelfde hekje zitten in dezelfde volgorde. Ook al wonen twee van hen niet meer in de buurt.

Potje

Ook het potje dat Molony omhooghoudt op het eerste beeld, is elke keer te zien. Oorspronkelijk zat er een kakkerlak in, maar elke jaar was het een ander aandenken. Zo was het dit jaar een foto van de intussen in ongenade gevallen presentator Matt Lauer van de Today Show. Bij hen waren de vijf vrienden te gast toen ze hun vorige foto namen, in 2012.

Hoewel de jaren hen veranderden, genieten ze nog altijd samen van vissen en filmpjes opnemen. “Als ik de foto’s zie, denk ik soms aan alle relaties die we al hadden”, vertelde Dickson aan CNN. “Als je goed kijkt, zie je de trouwringen komen en gaan. Maar onze vriendschap was een constante. Die bleef bestaan. Met dank aan de foto die we om de vijf jaar nemen.”

Huwelijksbootje

Rumer, Burney en Dickson waren de drie die in het huwelijksbootje stapten. Wardlaw werd fotograaf en filmmaker en woont nu in Oregon. Molony werd ook fotograaf, maar hij woont tegenwoordig in New Orleans. Alleen Dickson woont nog in Santa Barbara, waar hij een toerismewebsite uitbaat. Op Facebook kan iedereen hun avonturen volgen en daar posten ze ook updates van hun foto.

De vijf zijn van plan om ermee door te gaan voor de rest van hun leven. “Tot er nog maar één van ons overschiet. En zelfs daarna vinden we misschien wel iemand die de lege bank voor ons wil fotograferen.”

Facebook 1982

Facebook 1987

Facebook 1992

Facebook 1997

Facebook 2002

Facebook 2007

Facebook 2012

Facebook 2017