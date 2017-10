Deze villa heeft een eigen gigantisch zwemparadijs MVDB

Bent u multimiljonair en op zoek naar een nieuw optrekje in de Verenigde Staten? Rep u dan naar de Texaanse stad Dallas waar een gigantische villa van 3400 vierkante meter op een kwartiertje rijden van het centrum een nieuwe eigenaar zoekt.

Het landhuis vol marmer met tien slaapkamers en elf badkamers beschikt over niet één maar twee bioscopen, een bowlingbaan, een garage die plaats biedt aan tien voertuigen, een fitnessruimte en een tennisveld.

Da's lang niet alles. Absolute uitschieter in de tuin is een kolossaal zwemparadijs compleet met glijbanen, grotten, vijf watervallen en een waterbaan met bewegende horror-special effects (jawel!). "Beter dan Disneyland", zegt de vastgoedmakelaar in onderstaande video. De eigenaar liet het in 2003 bouwen voor zijn drie kinderen. Wellicht zijn die nu het huis uit, en wil de eigenaar wat kleiner gaan wonen.



screenshot vimeo

De man of vrouw wiens identiteit niet bekend is, is ongetwijfeld een basketbalfan. Dat kan alleen verklaren waarom hij/zij binnenin een basketbalveld liet optrekken in de stijl van een NBA All-Star Court met buzzer en scorebord. De actie op het veld kan gevolgd worden vanop een observatiedek van plexiglas. Achteraf kan de ruimte in één-twee-drie worden omgebouwd tot discotheek met laser-effects.

De vraagprijs voor dit alles is 28 miljoen dollar, omgerekend zo'n 23,8 miljoen euro... Ach, dromen mag altijd.

screenshot vimeo.com Het zwemparadijs beschikt over een grot compleet met bewegende horror-special effects.