Deze puppyfoto's zijn zo "onfatsoenlijk" dat Facebook besloten heeft ze te weren Karen Van Eyken

13 mei 2018

17u45

Bron: Daily Mail, Facebook, Metro 5 Het leukste van het web Dominic Ibaos wilde maar wat graag zijn pasgeboren puppy laten bewonderen op Facebook. Maar de sociaalnetwerksite deed de foto's van de naakthond in de ban na een klacht van een gebruiker. Zie jij waarom?

De puppy, Dimitri genaamd, is een Mexicaanse naakthond. En hij ligt heerlijk te rusten in de handpalm van zijn baasje. Niets mis mee, toch?

De trotse tiener uit de Filipijnen zag er uiteraard ook geen graten in. Hij had de beelden nog maar net gepost in een Facebookgroep voor dierenliefhebbers of er volgde al een melding van de sociaalnetwerksite dat de kiekjes geblokkeerd werden.

Alhoewel Dominic Ibaos eerst van zijn melk was door de melding, kon hij er nadien toch smakelijk om lachen en maakte de bewuste aankondiging openbaar op Twitter. In geen tijd ging de post viraal met duizenden likes en retweets.

"Wanneer ik naar de kiekjes kijk, zie ik gewoon een onschuldige puppy", legde Ibaos uit. "Ik realiseerde me toen niet dat het ook wel kon aanzien worden voor een mannelijk geslachtsdeel."

Eerst was de tiener gekwetst en boos, maar nu voelt hij zich beter omdat heel wat mensen de melding van Facebook hilarisch vinden. "Kleine Dimitri zou het te gek vinden om zo beroemd te zijn", besloot de jongen.