Deze Nederlandse frituur heeft zelfs een kerstboom en gefrituurde spruitjes op menu

Wie zich echt geen raad weet voor het kerstdiner, kan altijd ten rade bij onze noorderburen. Snackbar Het Pelkhuisje in Winterswijk heeft een heus Patatje Xmas op het menu staan.

Mensen staan nog niet massaal in de rij bij de snackbar voor een pak friet met twee kunstig tot kerstboom gevormde frikadellen. "Maar het loopt aardig", vertelt eigenaar Laurens Terbergen. "Mensen vinden het wel leuk. Ze bestellen het met een glimlach."



Twee jaar geleden probeerde Terbergen het patatje kerst (6,25 euro) al uit. "Nu hebben we een nieuwe ‘kerstboom’, zodat de frikadel langer houdbaar is qua kleur. De nieuwe versie is ook iets makkelijker te maken."



Dat gebeurt met een beetje handigheid, een mal die de snackbarkoning zelf fabriceerde en een satéprikker. En natuurlijk mayonaise, curry en uitjes als kerstversiering. "We hebben dit jaar geen witte kerst, dan maar een speciale kerst."

Laurens Terbergen Snackbarkoning Laurens Terbergen.

Patatje pepernoot

Een originele snack bedenken kun je gerust aan Terbergen overlaten. Eerder bedacht de Winterswijker de Donald Trump-burger en het Max Verstappen-menu met een heuse raceauto van frikadel. Zelf is hij het meest trots op de 'hammm…burgemeester', een hamburger die hij bedacht om de nieuwe burgemeester van Winterswijk en jongste burgervader van Nederland te eren. "Dit is de meest doordachte snack, daar heb ik behoorlijk mee gestoeid. De groene sla verwijst naar GroenLinks, de partij van de burgemeester. De ui naar het emotionele momentje om burgervader te worden, de jonge kaas omdat hij zo jong is, spek omdat het een krachtig persoon is en ga zo maar door. Erg lekker.”



Eigenlijk bedenkt hij altijd wel weer iets nieuws. Zo konden zijn klanten rond Sinterklaas een patatje pepernoot bestellen en kwam Terbergen onlangs nog met de Spruit 11, gefrituurde spruitjes met spek op een stokje. "Het is maar net wat mij te binnen schiet. Het is niet zo dat ik dingen móet verzinnen, het gebeurt gewoon spontaan."



Laurens Terbergen Spruit 11: gefrituurde spruitjes met spek op een stokje.

Laurens Terbergen Frikadel à la Max Verstappen.

Laurens Terbergen Populair rond Sinterklaas.

Laurens Terbergen Specialiteit tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Laurens Terbergen Ter ere van de burgemeester van Winterswijk. ’