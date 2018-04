Deze moeder van 45 runt een theestalletje in India én loopt marathons IB

10 april 2018

00u45

Bron: Times of India, Twitter 0 Het leukste van het web Je bent nooit te oud om mee te lopen in een marathon. Dat zegt de 45-jarige Indiase vrouw A Kalaimani, die naast haar werk in het theestalletje van haar man in Mumbai ook marathons loopt. “Er zijn kansen voor iedereen tot honderd jaar om mee te doen aan een marathon. Het is een goede manier om jezelf fit te houden én ziektes en buiten de deur te houden”, zegt ze.

Meet Kalaimani- This 45 yrs old Mom runs a Tea Stall & marathons , she has been participating in 21-km marathons w/ her team

She has already won 4 Gold Medals at State & National level ! Every Sunday she runs 21 km to achieve her goal, the 41-km marathon.https://t.co/XfsbSkZI8N pic.twitter.com/UcssjEVUJv India First(@ indiafirst91) link

Om te zorgen dat ze fit genoeg is om de marathons te lopen, mist Kalaimani nooit een work-outsessie in de ochtend en rent ze elke zondag 21 kilometer om haar doel te bereiken: de marathon van 42 kilometer. “Ik wil de marathon binnen de vier uur kunnen lopen”, zegt de 45-jarige vrouw, die als atleet ook op staatsniveau en op nationaal niveau is uitgekomen in atletiekcompetities en daarbij vier gouden medailles won.

Masters

De vrouw hield als kind al van sport en nam deel aan verschillende atletiekevenementen. Op haar twintigste trouwde ze. “Ik zei tegen mijn man dat ik aan atletiek zou blijven doen. Dat vond hij goed.” In haar getrouwde leven staat ze haar man bij in het runnen van een theewinkel in Mumbai. Samen heeft het koppel inmiddels drie kinderen van 24, 21 en 19 jaar.

“Tien jaar geleden hoorde mijn man van de Masters atletiekevenementen en hij vroeg of ik wilde meedoen. Ik wist niets van het bestaan van dat evenement en benaderde veel mensen. Uiteindelijk nam coach Joseph me onder zijn hoede en hij zorgde ervoor dat ik kon meedoen op districtsniveau, op staatsniveau en later ook op nationaal niveau voor de Masters”, zegt de vrouw.

Coimbatore: A Kalaimani, an athlete by profession is now running a tea shop, says 'There is no help from the govt for sportspersons. I earn Rs 400-500 from the tea shop, run my family & manage my sports requirements.' #TamilNadu pic.twitter.com/t3xNawharB ANI(@ ANI) link

Gouden medailles

In december 2017 won de vrouw drie gouden medailles tijdens een atletiekwedstrijd in Pugalore voor de 400 en 800 meter sprint. Ook in 2014 won ze al een gouden medaille voor de 800 meter sprint tijdens het Nationale Masters Atletiek Kampioenschap. Ze won brons voor de 1500 meter sprint op nationaal niveau. In februari van dit jaar won ze helaas geen enkele medaille voor de Nationale Masters. “Door familieomstandigheden was ik niet in staat om goed te presteren”, kijkt Kalaimani terug. “Maar ik blijf intensief trainen en zal de volgende keer zeker gouden medailles pakken”, klinkt het vol zelfvertrouwen.

Dat ze alweer op de goede weg zit, bewees ze vorige maand tijdens de halve marathon in Annur, waar ze op de eerste plaats eindigde. “Ik wil deelnemen aan marathons in het hele land”, zegt Kalaimani. “Veel vrouwen die in het atletiekcircuit actief zijn, offeren hun droom op door te trouwen voor hun familie. Ze moeten zichzelf kenbaar maken aangezien er veel kansen zijn voor mensen van alle leeftijden om mee te doen aan de Masters.”