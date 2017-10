Deze marathonloper zette persoonlijk record neer, maar zal zijn finish toch zo snel mogelijk willen vergeten Koen Van De Sype

17u08

Bron: Daily Mirror 0 YouTube Het leukste van het web Hij was in topvorm en de menigte moedigde hem aan terwijl hij de laatste kilometers afmaalde. Maar ondanks zijn persoonlijke besttijd en zijn plaats in de top tien, zal marathonloper Jozef Urban zich zijn wedstrijd van afgelopen weekend in thuisland Slowakije waarschijnlijk liever niet lang heugen. Want in de laatste honderd meter floepte er plots iets uit zijn broek.

De beelden werden gemaakt op de Kosice Peace Marathon, de oudste marathon van Europa. Het is niet helemaal duidelijk of de loper niet wist wat er gebeurde of het hem niet kon schelen, maar feit is dat zijn zaakje tevoorschijn kwam en dat iedereen die hem langs het parcours stond aan te moedigen of naar de wedstrijd keek op de televisie, alles kon zien.