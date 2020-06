Deze man kiest voor een botsauto in plaats van een scootmobiel MT - MVDB

11 juni 2020

13u43

Bron: Dagblad van het Noorden 10 NEDERLAND Sinds Nederlander Henri Wermeskerken een botsauto gebruikt voor zijn verplaatsingen, steelt hij de show Henri is moeilijk te been en gebruikt het kermisvoertuig om zichzelf en andere mensen aan het lachen te maken. En vooruit, ook om vrouwen te versieren. Sinds Nederlander Henri Wermeskerken een botsauto gebruikt voor zijn verplaatsingen, steelt hij de show in Groningen en omgeving



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Begin juni nog reed hij in zijn botsauto toen hij "een mooie studente” bij de bushalte zag staan. “Heb je zin in een ritje in deze cabriolet?” Er is nog een derde reden voor de botsauto. “Hou het er maar op dat ik soms moeite heb met lopen. Een scootmobiel vind ik zo lullig.”

T-T-T-TURRRRRBOOOO

En wat is een botsauto zonder lawaai? “Ik heb een app met kermisgeluiden op mijn telefoon en die heb ik aangesloten op de speakers.” ‘T-T-T-TURRRRRBOOOO’ horen marktkramers wanneer Henri over de Vismarkt scheurt. Hij kreeg het voertuig eind mei. Monteurs hadden het binnenwerk eruit gesloopt en vervangen door een scootmobiel.

“Hij rijdt maximaal 18 kilometer per uur”, vertelt Henri. “Maar de originele gleuf waar het botsautomuntje in ging zit er nog. Als ik daar een muntje in stop, is hij begrensd op 10. Dan mag zelfs een kind er in rijden.”

Niet dat hij nooit is tegengehouden. “Maar tot nu toe heb ik geen problemen gehad.” BOA’s (Nederlandse ordehandhavers, red.) die vragen hebben stelt hij gerust en onlangs gingen twee agenten er zelfs mee op de foto.

En hoe ging het nou met die studente die hij aansprak? ,,Ze stapte in!” “Zou je trouwens nog willen opschrijven dat ik vrijgezel ben?”