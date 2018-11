Deze knotsgekke Chinese reanimatiereclame gaat viraal

sam

20 november 2018

13u51

Bron: KameraOne/BBC 0

De brandweer van Hongkong doet zich opmerken met een vreemde video die mensen wil leren reanimeren. De hoofdrol is weggelegd voor een man die van kop tot teen gehuld is in een blauw nauwsluitend pak. Het personage zonder gezicht heet ‘Eender Wie’ en moet mensen duidelijk maken dat echt iedereen kan helpen bij een noodsituatie.

In de video rond reanimatie zie je onder meer een oude vrouw en mannen met een paardenmasker dansen terwijl tekst reanimatieprocedures verduidelijkt. Deze en andere video’s zijn een grote hit en worden al geïmiteerd.

