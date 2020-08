Deze kat steelt zoveel schoenen dat zijn baasje een Facebookgroep moest aanmaken om de buren hun sloffen terug te bezorgen ADN

16 augustus 2020

11u09

Bron: WTAJ TV 0 Het leukste van het web Maak kennis met Jordan, een kat uit Altoona, Pennsylvania, die er een opvallende ‘hobby’ op nahoudt. Schoenen stelen. Elke nacht opnieuw trekt de miauwende dief er op uit om schoenen te gaan jatten bij de buren. Zijn baasjes zitten nu met zo’n grote collectie aan vreemd schoeisel dat ze een Facebookgroep hebben opgericht in de hoop de buren weer aan hun sneakers, flipflops en sloffen te helpen.

“Tegenwoordig sleurt Jordan elke nacht opnieuw één, twee of drie schoenen naar huis”, vertelt baasje BJ Ross aan WTAJ TV.

Nog een schoen, en nog één...

“Vorig jaar bracht hij soms nog dode muizen en vogeltjes mee, of lege chipszakken en zelfs eens een handschoen”, legt de Amerikaanse uit. “Maar sinds januari merkte ik dat er plots schoenen begonnen op te duiken in mijn tuin. Ik gooide ze eerst weg, ik snapte het niet. Maar het werden er steeds meer. Op een gegeven moment zei mijn moeder dat we de schoenen moesten bijhouden, mensen waren die wel kwijt!”

Onderzoek

“Op een gegeven moment waren we 37 schoenen later…”, aldus Ross. En dus drong een doorgedreven onderzoek zich op. Wat het nu écht Jordan die al die schoenen had gestolen, zoals de familie vermoedde? Ross plaatste een tracking-apparaatje rond de nek van de kater, om zijn nachtelijke avonturen in kaart te kunnen brengen. Ook werd een camera op de tuin gericht.

Jawel hoor: die kleine zwart-witte dief blijkt van huis tot huis te gaan, op zoek naar onbewaakt schoeisel. Het beestje legt daarbij zelfs mooie afstanden af, valt af te leiden uit het gps-toestel. De camera in de tuin legt dan weer mooi vast hoe Jordan telkens weer met een schoen in zijn mond over het hek springt. Betrapt!

De pluizige geniepigaard is trots op zijn buit. En de teller, die blijft maar lopen. Het gezin Ross zit intussen op een berg van meer dan 50 gestolen schoenen.

“Geen commentaar”

Nu het gezin een Facebookgroep heeft opgericht rond Jordan, onder meer om gedupeerde buren terug aan hun schoenen te helpen en om de opvallende deugnieterij van hun kat met de wereld te delen, gaat de stelende kat viraal. “Ik heb al berichtjes uit het hele land gekregen dat dit mensen hun dag echt goed maakt”, vertelt Ross. “Met alle slechte dingen die momenteel in de wereld gebeuren, tovert dit een lach op het gezicht van velen.”

Een journalist van WTAJ TV duwde voor de goede orde ook even een microfoon onder de neus van de beruchte schoenendief zelf. Of hij iets te zeggen heeft over al dat stelen? De lichaamstaal van Jordan zegt alles. “Geen commentaar.”