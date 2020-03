Deze gif zet alle truien van Marc Van Ranst op een rijtje ttr

31 maart 2020

09u37 0 Het leukste van het web ‘s Lands beroemdste viroloog Marc Van Ranst is overal in het nieuws. Opmerkelijk: zijn kledingkeuze ontgaat tv-kijkend Vlaanderen niet. Van Ranst komt al weken op televisie met steeds hetzelfde model van trui. Iets wat tot creatieve uitspattingen leidt op sociale media.

Humor is een goed medicijn in deze bittere coronatijden. Dat bleek eerder al uit de talloze hilarische filmpjes en memes die op het internet circuleren. Nieuw in het aanbod? Deze gif zet alle truien van de bekende viroloog op een rijtje. “United Colors of Marc”, staat bij de gif te lezen. Het plaatje wordt momenteel lustig gedeeld om Van Ranst te eren.

United Colors of Marc. pic.twitter.com/gyqqRiS9iS Olijfblad(@ OlivierCaluwe) link

Dat humor het leed verzacht, vinden ook de mannen van Supercontent. Pieterjan en Jeff maakten een ode aan Van Ranst op de tonen van Hoe het Danst van Marc Borsato. ‘Wil niet zeggen dat ik jou niet mis’ wordt ‘Mijn handen roken nog nooit zo fris’ en ‘Ga maar kijken hoe het danst’ klinkt in de parodie als ‘Ik zie enkel Marc Van Ranst’.



