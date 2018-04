Deze foto verovert ieders hart: spoedarts troost baby terwijl mama onderzoeken ondergaat IVI

29 april 2018

15u39

Bron: Facebook 1 Het leukste van het web Een foto van het Waikato Hospital in Nieuw-Zeeland gaat de wereld rond. Dokter Muir had vorige week de leiding over de spoeddienst van het ziekenhuis, maar dat hield hem niet tegen om de baby van een patiënte te troosten en in slaap te wiegen.

De mama was op spoed beland en moest verschillende testen ondergaan. Ze had haar baby bij, die dringend wat slaap kon gebruiken. “Verschillende mensen hebben geprobeerd om de baby te troosten, maar Muir was de enige bij wie het lukte”, zo schrijft een medewerker van het ziekenhuis op de Facebookpagina. De dokter - die de leiding had over de hele spoeddienst - besloot te multitasken en nam de baby een uur op de arm. Het kindje lag duidelijk op zijn gemak.

Op de foto zijn ook meteen hartverwarmende reacties gekomen voor de arts.