Deze drie schattige babyvideo's toveren gegarandeerd een glimlach op je gezicht

25 september 2018

17u15

Bron: KameraOne 0

Hou je vast voor een overdosis schattigheid: een klein meisje wil haar slapende hond wakker maken, maar de loebas heeft écht geen zin om op te staan. Een drieling amuseert zich kostelijk met enkele ballonnen en een kat likt het hoofdje van een slapende uk.

De eerste video werd op 9 augustus gefilmd in het Californische Rohnert Park, de tweede op 6 mei in New Milford in de Amerikaanse staat Illinois. Het laatste filmpje werd op 31 augustus opgenomen in het Russische Suchoi Log.

