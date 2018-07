Deze chimpansee is enorm blij om oud-verzorgers terug te zien Delphine Vandenabeele bvb

02 juli 2018

14u46

Bron: VTM NIEUWS, Mirror 4 Het leukste van het web De chimpansee, Limbani, werd na zijn geboorte verstoten door zijn moeder. Jorge en Tania van het Zoological Wildlife Center in Miami brachten hem groot. Limbani reageert dolgelukkig wanneer het dier zijn oud-verzorgers terugziet. Het plezier van het dier is duidelijk te zien en te horen.

Kort na de geboorte kreeg de chimpansee een longontsteking. Daarbij kwam nog eens dat hij werd verstoten door zijn moeder, omdat ze niet in staat was om genoeg melk te produceren. De eerste maanden van zijn leven verzorgde het koppel Jorge en Tania de kleine chimpansee de klok rond.

Nadien is die taak overgenomen door andere hulpverleners, maar Limbani is nog steeds heel gelukkig wanneer hij Jorge en Tania terugziet. De video toont hoe sterk de band nog is tussen de chimpansee en zijn opvoeders