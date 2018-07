Deze buidelrat heeft iets te diep in het glas gekeken jv

07 juli 2018

11u43

Bron: abc.net.au 0 Het leukste van het web Een buidelrat heeft in de Australische deelstaat Queensland zijn lusten botgevierd op een pot Nutella. Het zoogdier ging daarbij letterlijk zó ver dat zijn snuit kwam vast te zitten in de bokaal met lekkers. Iemand van de dierenbescherming kon de zoetekauw gelukkig bevrijden uit zijn benarde positie.

Het was een inwoner uit Loganholme bij Brisbane die de dierenbescherming RSPCA verwittigde, nadat zijn hond uitgekomen was op de onfortuinlijke situatie van de opossum. Het buideldier had zijn snoet in de pot choco kunnen wurmen, maar kon die er daarna blijkbaar niet meer uittrekken. Omdat niemand kon weten hoelang de buidelrat zo al rondliep, werd er gevreesd voor uitdroging.

Het was voor de vrijwilliger van de dierenbescherming vooral zaak om niet gegrepen te worden door de klauwen van de opossum. Hij slaagde daarin met wat handdoeken.

Na zijn redding en een korte observatieperiode in het dierenziekenhuis mocht de buidelrat weer de vrije natuur in.