Deze baby doet alle hoofden draaien en je ziet vast wel waarom

Bron: StoryTrender 0 Twitter Het leukste van het web Hij is nog maar vijf maanden oud, maar de kleine Bobby Carter uit het Britse Lydiate bij Liverpool heeft een hoofdje haar waar velen jaloers op zullen zijn. Zijn moeder Rachel (30) is zo trots op zijn lokken dat ze die elke dag wast en droogt met de haardroger.

“Mijn oudste zoon Frankie had ook veel haar toen hij werd geboren, maar dat was niets in vergelijking met Bobby”, aldus Rachel. “Toen we naar de gynaecoloog trokken voor de scan op 12 weken, dachten de verpleegsters eerst dat Bobby een meisje was omdat hij toen al zo veel haar had. Ze hadden nog nooit zoiets gezien.”

Bij zijn geboorte was het alsof hij een bekendheid was. “De dokters belden collega’s om te komen kijken en iedereen op de afdeling wilde hem vasthouden”, aldus Rachel. “Zelfs als ik nu met hem over straat loop, stoppen mensen. Ze vergelijken hem soms met superheld Wolverine uit de X-men-films. Er was zelfs een vrouw die remde met haar wagen en riep: ‘Oh, God, kijk naar het haar van die baby!’”

Als ze naar de supermarkt gaat, verbergt ze hem wel angstvallig in de kinderwagen. “Anders houdt iedereen ons de hele tijd op en duurt het winkelen úren”, lacht ze.

Mama Rachel en papa Gareth (29) hebben intussen een Instagrampagina voor hun zoon aangemaakt, zodat iedereen kan meegenieten. “Mijn moeder vertelde me dat ik ook veel haar had toen ik geboren werd”, aldus Rachel. “Maar zijn haarkleur heeft hij van zijn papa.”

“Ik was en droog zijn lokken elke dag, anders staat het ook alle kanten op. Hij vindt dat ontspannend en speekt ook met zijn haar als hij in slaap valt”, zegt ze nog.

