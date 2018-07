Deze Antwerpenaar kiest wel voor heel opmerkelijke luchtverfrisser in de wagen bvb

28 juli 2018

16u22

Bron: Facebook 19 Het leukste van het web Er bestaan talrijke luchtverfrissers voor in de wagen, de geurboompjes van Arbre Magique zijn de bekendste. Maar deze bestuurder in Antwerpen koos voor een andere, wel heel opmerkelijke, manier: een wc-blokje.

Je kan op verschillende manieren je auto voorzien van een lekker geurtje. Aan de binnenspiegel kan je geurboompjes, dobbelstenen, of andere geurende voorwerpen hangen. Ook in de sigarettenaansteker of op de ventilatieroosters kan je een luchtverfrisser steken. Die kan je steeds bijvullen.

Heb je een van de vorige voorwerpen niet in huis? Dan kan je zelf naar een oplossing zoeken. Op de openbare Facebookpagina "Ge zijt van Antwerpen als ge..." verscheen wel een heel opmerkelijke foto: een auto waarin een wc-blokje hangt ter verfrissing. Zulke wc-blokjes worden normaal gezien in de toiletpot gehangen om je wc te voorzien van een fris geurtje. Deze bestuurder hing het blokje op aan de binnenspiegel. Of het ook echt voor verfrissing zorgt, dat is nog maar de vraag.