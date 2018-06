Deze 50 meter lange penis kan je vanuit de ruimte zien Jolien Meremans

27 juni 2018

12u23

Bron: RT 9 Het leukste van het web Een penis die zó groot is dat je hem vanuit de ruimte kan zien, die kan je via Google Earth terugvinden in Australië. De penisvormige afdruk is ongeveer 50 meter lang. Hoe de afdruk daar precies gemaakt is, blijft nog een raadsel.

Via Google Earth kan je een penis van maar liefst 50 meter waarnemen. De penisvorm is in een opgedroogd meer in Victoria (Australië) geëtst. Op sociale media wordt al druk gespeculeerd over de herkomst van de penis.

Virale schande

De afdruk ligt op de bodem van het Betooba Lake in het Marcus Hill-gebied. De penis werd enkele maanden voor het eerst ontdekt, maar werd pas een ‘virale schande’ wanneer de Facebook-pagina 'Take The Piss Geelong' de satellietbeelden van Google Earth maandag deelde.

Het is niet duidelijk of de lokale gemeenschap de penisvormige graancirkel uit het opgedroogd meer zal verwijderen.

Het is niet de eerste keer dat Google gênante momentopnames vastgelegde. Zo fotografeerde Street View al enkele koppels die seks hadden op straat, honden die net hun boodschap deden en een man die een brunch had met een alpaca.