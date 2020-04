Deels verlamde ex-rugbyspeler ‘beklimt’ de Mount Everest... op de trap Kees Graafland

26 april 2020

16u25

Een deels verlamde Britse ex-rugbyspeler heeft de top van de Mount Everest 'bedwongen'. Dat deed hij in deze coronatijden door de trap in het huis van zijn ouders op en af te lopen.

🏔 Everest - 8,898m

🏠 Flights of my stairs - 5566

🚶🏽‍♂️ Individual steps - 89,056

🧗‍♂️ Summited Friday 24th April at 16:07.

A weird & wonderful 4 days. Thank you to everyone that donated, messaged & joined in the fun 💓#nowornEverest pic.twitter.com/Y1s9mBsyyB Ed Jackson(@ edjackson8) link

De Brit droeg een hoofdlampje toen hij dinsdag om 4. uur ‘s nachts begon aan zijn klim in het huis van zijn ouders, om zo de duisternis aan de voet van de Mount Everest te simuleren. En uiteraard konden ook een dikke winterjas, handschoenen, een zonnebril en bergschoenen niet ontbreken om zijn klim helemaal écht te maken.

Strijd tegen corona

Na vier dagen van twaalf uur per dag traplopen - 89.056 traptreden in totaal - was het vrijdag gedaan en had hij 8.848 meter ‘geklommen’. Even hoog als de Everest.



Waarom die beproeving? Voor zichzelf, maar ook om geld in te zamelen voor goede doelen “die momenteel ook zware tijden beleven”. Jackson besloot meer bepaald geld in te zamelen voor ‘Wings For Life’, dat zich inzet voor onder meer ruggenmergonderzoek, en de Britse gezondheidsdienst NHS, dat een grote rol speelt in het bestrijden van het coronavirus.

Gebroken nek

De 31-jarige Jackson, een voormalig professioneel rugbyspeler uit Bath in Engeland, brak in 2017 zijn nek nadat hij in een ondiep zwembad was gedoken. Hij raakte daardoor deels verlamd aan zijn armen en benen: zo kan hij zijn linkerbeen niet gebruiken en werkt de linkerhelft van zijn lichaam niet goed. In de rechterkant heeft hij geen gevoel.

Een jaar eerder had hij zijn nek al eens gebroken tijdens het beklimmen van Mount Snowdon (1.085 meter hoogte) in Wales. Na het tweede ongeval moest hij zijn sportcarrière noodgedwongen beëindigen.



‘Het liep uit de hand’

“Sinds mijn ongeluk heb ik een bepaalde affiniteit met bergen, hoewel het voor mij moeilijk is om omhoog te lopen”, legt Jackson uit. “Maar het buiten zijn helpt me in mijn fysieke en mentale herstel.’’ En dus was meteen duidelijk wat hij wilde doen voor zijn inzamelactie: klimmen. Helaas niet buiten deze keer, maar binnen.

Hij wilde eerst opnieuw de hoogte van Mount Snowdon bedwingen, “maar het liep uit de hand’’. Vier dagen lang sleepte hij zich vervolgens aan de trapleuning omhoog en bivakkeerde hij in het huis van zijn ouders. “Het was gek, maar ook mooi en compleet anders. Ik heb ervan genoten, hoewel het soms monotoon en saai was. Misschien deed het pijn, maar dat voel ik toch niet’’, grapt Jackson. “Meestal was het leuk en het zien van het steeds maar toenemen van het ingezamelde bedrag werkte motiverend.’’

Ik heb er altijd van gedroomd de Everest te beklimmen, ik had alleen nooit gedacht dat op de trap naar de slaapkamer van mijn ouders te moeten doen

Meer dan 45.000 euro

Uiteindelijk haalde hij 46.806,80 euro op met zijn actie, zo'n dertien keer meer dan hij zichzelf ten doel had gesteld. Toen de Brit voor de laatste keer de trap omhoog kroop, werd hij met gejuich, toeters en champagne ontvangen door zijn vrouw en ouders. “Ik heb er altijd van gedroomd de Everest te beklimmen, ik had alleen nooit gedacht dat op de trap naar de slaapkamer van mijn ouders te moeten doen’’, zegt hij lachend. “Die trap ga ik nooit meer op.’’