De politiehond, uw vriend: kijk hoe hond verdachte inrekent zonder bloedvergieten

sam

27 november 2018

12u46

Bron: KameraOne, KOTV 0 Het leukste van het web De politie van het Amerikaanse Tulsa (Oklahoma) geeft bodycam- en dashcambeelden vrij van een actie op 22 oktober. Die begon toen iemand de ordediensten verwittigde dat een man lag te slapen in een wagen met een draaiende motor.

Een agent zag vuurwapens in de auto van de 42-jarige Sebastian Cobelo, en meende dat de man ernaar greep toen hij werd gewekt. Cobelo stoof weg, maar botste tegen een hek. Hij vluchtte te voet verder, waarna een politiehelikopter zag hoe hij zich verschool in de koffer van een jeep.

Een politiehond vond hem snel en besprong hem vanop de achterbank. Agenten sleurden Cobelo vervolgens uit de koffer zonder dat een schot werd gelost. “Gelukkig voor de agenten, want de verdachte is op dat moment bezorgd over de hond op hem, in plaats van dat hij probeert om een agent te verwonden of zo”, legt politiesergeant Ryan Woods uit.

Gevaar

Politiehonden worden in deze situaties ingezet omdat de honden de agenten kan verwittigen voor gevaar vooraleer ze in direct contact komen met de verdachte. “Ze konden hem of zijn handen niet zien, maar wisten dat hij daarin zat omdat hij schreeuwde en ze zagen dat de hond met iets aan het worstelen was”, aldus Woods.

Cobelo kwam al vaak in aanraking met het gerecht. “Hij was een gevaarlijke kerel. Hij werd anderhalve week voordien al opgepakt voor misdrijven waarin vuurwapens werden gebruikt.”

