De politie, uw vriend: koppel met autopech krijgt lift in politiewagen naar trouwfeest

08 november 2018

00u09

Niet iedereen kan zeggen dat ze op een trouwfeest arriveerden in een politiewagen. Megan Bonisch uit Auckland kan de ervaring echter toevoegen aan haar repertoire van sterke verhalen.

Toen de vrouw samen met haar vriend op weg was vanuit Auckland naar een trouwfeest in de buurt van Tauranga, kreeg het koppel onderweg autopech. “In de buurt van Waihi viel de wagen plots stil”, schrijft de vrouw op Facebook. “We moesten nog ongeveer een half uur rijden naar de locatie: het feest zou zo’n vijftig minuten later beginnen. Maar op die verlaten plek hadden we weinig kans om een taxi of een Uber te vinden en de auto ging nog maar maximum 30 kilometer per uur.”

“We wisten niet goed wat we moesten doen, tot we ineens een politiewagen aan de andere kant van de weg aan zagen komen, die stopte", schrijft Megan. Het koppel legden de situatie uit aan de politievrouwen, die het stel met zwaailichten aan terug naar het politiebureau van Waihi begeleidde, waar ze de auto veilig konden parkeren. Daarna kregen de vrouwen een lift met de politiewagen naar het trouwfeest.

Compassie

“We waren op tijd en arriveerden in stijl. We hadden een fantastische avond”, schrijft Bonisch. “Ik ben dankbaar dat ik in een land woon waar de politie zoveel compassie en vriendelijkheid kan tonen en waar ze ons zo gemakkelijk uit de brand hebben geholpen, terwijl ze dat strikt genomen niet hadden hoeven doen.”

Vervolgens richt de vrouw zich tot de politievrouwen: “Dank jullie wel voor jullie hulp en de grande entrance die we maakten op het trouwfeest. Bedankt voor deze heugelijke eerste rit in een politiewagen ooit!”

De politievrouwen hebben zelf nog niet gereageerd op het bedankje.