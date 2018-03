De naakte waarheid achter dit kiekje Karen Van Eyken

08 maart 2018

Bron: The Telegraph, News.com.au 0 Het leukste van het web Ze hebben in totaal meer dan vijf miljoen volgers op social media dankzij hun glamoureuze vakantiefoto's. Maar Murad en Nataly Osman onthullen wat er werkelijk achter de schermen gebeurt.

Ze reizen de wereld rond als zogenoemde travel influencers en trakteren hun volgers op de prachtigste kiekjes. Het is hun doel om mensen te inspireren. Zo verdienen ze hun centen.

Hun succesformule is simpel. Alvast zo lijkt het. De ondertussen iconische foto's van Murad tonen Nataly terwijl ze met haar rug naar de camera staat. Ze neemt haar vriend steevast bij de hand en leidt hem naar de mooiste plaatsen op Aarde. In 2016 haalde één van hun prachtbeelden de cover van het gerenommeerde magazine National Geographic Traveler.

National Geographic Traveler is finally out in US with our cover 😉. There is a story about us and some new photos! Thanks to @bazaarbridein @nupurmehta18 and @mohitrai Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 04 apr 2016 om 19:14 CEST

Maar het gaat allemaal niet vanzelf en er komt heel wat werk bij kijken vooraleer het perfecte beeld ontstaat. Het koppel Russisch krijgt ook veel hulp.

"Het kost eigenlijk best wat tijd om je voor te bereiden op de shoots," vertelt Murad aan de Britse krant 'The Telegraph'. Tijdens de opnames zelf kan het soms snel gaan, maar als we op een locatie zijn waar jaarlijks miljoenen toeristen komen, kan het soms meer dan een uur duren.

#followmeto the temples of Bali with @natalyosmann. ⍟❂⍟ Love this @visualsofjulius collab ⍟❂⍟❂⍟❂⍟❂⍟❂⍟❂⍟❂⍟ write us and share your ideas for collaboration Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 31 jan 2018 om 17:25 CET

Het duo heeft ook een team van zeven mensen dat voor hen werkt en hen op verschillende manieren assisteert. En zo slagen ze er altijd in om andere toeristen uit beeld te houden. "Als je naar onze foto van de Taj Mahal kijkt, zul je geen andere mensen zien. Dankzij het vierkante formaat van de afbeelding heb ik ze uit het beeld kunnen croppen. Onze vrienden hielden de menigte aan beide zijden tegen zodat we het kiekje konden maken", legt Murad uit.

Hun levensstijl is hectisch en soms zelfs slopend. Hun nachten zijn kort.

"Je moet heel vroeg opstaan ​​om een ​​goede foto te kunnen nemen en je er ontzettend goed op voorbereiden."

En ook op logistiek vlak kan het lastig zijn.

"Je moet bereid zijn om al je energie te stoppen in het project. En je moet klaar zijn om te leven in luchthavens, treinen, bussen en auto's, omdat het erom gaat snel van de ene plaats naar de andere te gaan," zegt Murad.

Maar aan de wondermooie beelden te zien, lonen al hun inspanningen. Het is voor vele mensen een droom om zo te kunnen leven.

My favorite one :) ....#followmeto Myanmar with my love @natalyosmann Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 05 mei 2017 om 19:16 CEST

#followmeto the bamboo forest of Sagano in Kyoto! One of the most beautiful groves on Earth! Walking here with my beautiful geisha @natalyosmann ....... #следуйзамной в глубины бамбукового леса Сагано! Эта аллея официально признана одной из самых красивых в мире! С моей прекрасной гейшей @natalyosmann Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 13 apr 2017 om 17:41 CEST

#followmeto Varanasi, India with @natalyosmann Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 10 nov 2015 om 17:53 CET

#followmeto Gardens by the Bay in Singapore with @natalyosmann. We definitely suggest coming back there at night to see these super trees lit up. @visit_singapore #singaporeinvites Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 03 nov 2015 om 15:00 CET

#followmeto the magical desert of Abu Dhabi with @natalyosmann. #InAbuDhabi @visitabudhabi Een foto die is geplaatst door null (@muradosmann) op 11 dec 2017 om 19:34 CET