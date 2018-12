De maffe kerstsingle van Hans Teeuwen mvdb

17 december 2018

23u46 0 Het leukste van het web De mafste kerstsingle van het jaar is wat ons betreft voor rekening van Hans Teeuwen. De Nederlandse cabaretier wiens keer op keer uitverkochte zaalshows de afgelopen weken op Q2 zijn uitgezonden, heeft op Facebook een oorwurm van jewelste geplaatst.

De titel ziet u hieronder alvast opduiken.... qua tekst gaan we niet te veel prijsgeven, maar we geven wel alvast de melding NSFW (Not Safe For Work) mee. Ook wie kinderen in de buurt heeft, raden we ten zeerste aan om de luidsprekers te dimmen tot 0 en even een koptelefoon op te zetten.

“Speciaal voor jullie heb ik de kerstgedachte gevangen in een pakkend lied. Herkenbaar?”, aldus de cabaretier die gekend staat voor zijn gitzwarte absurde humor. Op acht uur tijd is het filmpje al bijna 100.000 keer bekeken.