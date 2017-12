De kerststal heruitgevonden: 'poepende Puigdemont' waanzinnig succes FT

Bron: La Vanguardia 0 EPA De traditionele kerstfiguurtjes of caganers. Dit jaar krijgt Carles Puigdemont de eer.

De Catalanen zijn er wild van: de caganer of 'kakker'. Een beeldje van een gehurkt mannetje met broek op de enkels terwijl die zijn behoefte doet. De figuurtjes staan bij heel wat Spaanse en Catalaanse families in de kerststal - op respectabele afstand van Jezus en de kribbe, natuurlijk. Idee erachter: de bekendste personen van het jaar letterlijk te kakken zetten. Zo zijn er beeldjes van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en van de Amerikaanse president Donald Trump. Of van paus Franciscus. Maar dit jaar scheert één man echt alle toppen: Carles Puigdemont, de Catalaanse leider die momenteel nog altijd in ons land verblijft (ook na de Catalaanse verkiezingen nog).

Als zoete broodjes gaat hij er over de toonbank. Een webshop die zijn beeldje verkoopt voor 16 euro zat al na twee dagen zonder. De caganers worden trouwens niet gekocht om Puigdemont belachelijk te maken, klinkt het bij een verkoper. "Het is net een eer om met de billen bloot te gaan." Iemand een ideetje voor de Vlaamse kerststal?

EPA De Turkse en Franse president en de premier van Canada.

AFP Zelfs Kuifje is een caganer.

EPA De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.