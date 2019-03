De “IKEA Kåma Sutra” vol tips zorgt voor extra spanning in je slaapkamer bvb

Bron: IKEA 12 Het leukste van het web Ben je je slaapkamer moe? Of wil je er wat extra spanning in brengen? Dan komt IKEA met de ideale oplossing. Het Zweedse bedrijf bracht de Kåma Sutra uit, een nieuwe catalogus vol slaapkamertips.

Verwijzend naar de Kamasutra, het belangrijkste Indiase leerboek over het uitvoeren van seksuele handelingen, geeft IKEA tal van slaapkamertips mee. Van ‘Doggy Style’ tot ‘Lotus Flower’, alle standjes zijn aanwezig. Maar wees gerust, de tips beperken zich enkel tot het inrichten van uw slaapkamer op een leuke (maar misschien ook wel spannende) manier, van het bed tot de lakens en de nachtkastjes.

De catalogus helpt mensen die verveeld zijn geraakt met de posities - van hun slaapkamermeubels uiteraard. “Krijg je genoeg voldoening in je slaapkamer?”, zo luidt de advertentie. “Je hoeft je niet te schamen als je meer wilt. IKEA heeft jarenlang bestudeerd hoe elke slaapkamerliefhebber te helpen om het hoogste niveau van vervulling te bereiken.”



De twintig slaapkamers die in de gids te vinden zijn, variëren van klassiek tot modern. Het boek is alleen online, via deze link op de website van IKEA, raadpleegbaar. Op elke dubbele pagina zie je aan de ene kant de naam en een korte beschrijving van de kamer en aan de andere kant een illustratie met labels waarop je kan klikken en meteen doorgestuurd wordt naar dat bepaalde product op hun site.

Zo staat de ‘Doggy Style’ omschreven als een slaapkamer die comfort biedt aan iedereen, of je nu op twee of vier voeten loopt. Dat dankzij het GODFJORD bed en het LURVIG hondenkussen. “En als je in een speelse bui bent, dan heb je het KRAGSTA tafeltje naast je bed voor je tablet, boek, rubberen bal voor de hond of andere speeltjes”, zo schrijft IKEA.

Bij de ‘Lotus Flower’ zal je de kamer “nooit meer willen verlaten” dankzij het BJÖRKSNÄS bed en de “onweerstaanbare” PUDERVIVA lakens. De 'Widely Open’ is voor mensen die graag “alles tonen” en de ‘Climber’ voor diegene die “het niet erg vinden om bovenaan te liggen”.

Zin in een nieuwe uitdaging? Aarzel dan zeker niet om de catalogus te raadplegen. Dat kan ook via deze pdf.