Dé hype op speelplaats: de L.O.L. En wij geven 100 van die Supriseballen weg

22 maart 2018

20

Onze kleine testers Louise en Célèste unboxen vol euforie de nieuwste L.O.L. Pearl Suprise Limited Edition. In elke bal zit een L.O.L. poppetje verstopt en laag per laag ontdek je andere verrassingen zoals een broekje of een sticker.

Het enige probleem is dat de L.O.L.-ballen steeds uitverkocht zijn. Maar jij kan een confettibal winnen als je hier de laatste L.O.L.-bal vindt.