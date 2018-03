De hartverwarmende lach van een kind dat voor het eerst een rolstoelschommel uitprobeert ADN

30 maart 2018

14u05 4 Het leukste van het web Vergeet vooral je geluid niet op te zetten als je deze video bekijkt. Want het smakelijke gegiechel van deze 10-jarige jongen die voor het eerst een rolstoelschommel gebruikt, wil je echt niet missen.

Kinderen die in een rolstoel zitten, moeten vaak leuke dingen missen. Maar tegenwoordig wordt gelukkig in steeds meer speeltuinen ook aan hen gedacht. Toen Seth Allen onlangs voor het eerst de gloednieuwe rolstoelschommel in een park in Arkansas testte, kon hij alvast zijn geluk niet op. Zijn mama Trish Allen deelde een video van de pret op haar Facebookpagina.

Ze zegt heel blij te zijn dat haar gehandicapte zoon nu ook zijn hartje al schommelend kan ophalen. Ontroerd door de vele positieve reacties voegde ze er later nog aan toe: "Het doet ons veel plezier om te zien dat de lach van Seth mensen heeft bereikt op een manier die hij met zijn stem nooit zou kunnen."