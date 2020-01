De foto van zijn leven: skiër neemt met zijn iPhone foto van fenomenaal natuurverschijnsel SVM

18 januari 2020

16u38

Bron: Daily Mail 11 Het leukste van het web Zonder meer het plaatje van zijn leven: met een iPhone 11 wist fotograaf Michael Schneider het moment vast te leggen waarop ijskristallen en lichtstralen samenklonterden tot een wonderlijk spektakel. Alsof het oog van Moeder Natuur hoogstpersoonlijk de zon scherp in de gaten houdt...

In werkelijkheid gaat het om een dubbele halo rond de zon. Het optische verschijnsel ontstaat in hoge wolken die ijskristallen bevatten. Meestal gaat het om cirrus- en cirrostratuswolken waarbij het zonlicht recht invalt op die ijskristallen. Als zeshoekige prisma’s breken en/of reflecteren zij vervolgens het licht, met wijde ringen rond de zon tot gevolg.

Vermits de straal 22 graden bedraagt, is er sprake van de 22°-halo of kleine kring. Er bestaat ook nog een grote kring (van ongeveer 46 graden; nvdr), maar die komt veel zeldzamer voor. Het principe is vergelijkbaar met een regenboog, maar dan wel met ijskristallen in plaats van vloeibare waterdruppels.

Matterhorn

Schneider was in november aan het skiën in de buurt van de Matterhorn (in de Zwitserse Alpen; nvdr) toen het prachtige natuurfenomeen zich plots aandiende. “Ik had snel door dat er een halo aan het ontstaan was. Eerst heel bescheiden, maar al snel was er geen houden meer aan. Ik was gefascineerd door die twee ringen rond de zon en de vele lichtreflecties.”

“De zon had net tevoren nog een uur strijd geleverd om door de wolken te kunnen breken. Het was op dat moment -7 graden. Ik wachtte op een collega met wie ik afgesproken had. Enkele dagen eerder had ik een smartphone gekocht met nieuwe cameratechnologie. Het leek me een ideale gelegenheid om die eens uit te testen.” De wereld is er hem ongetwijfeld dankbaar voor...