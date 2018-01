De eerste carnavalskraker over ontsnapte koe Hermien is een feit Martin Vink

29 januari 2018

23u58

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web De Nederlander Ton Geurts las over het dappere optreden van de ontsnapte koe Hermien, en dacht: 'Daar zit een lied in'. In een uurtje schreef hij de tekst. Zette er vervolgens vanachter zijn synthesizer een muziekje onder en zie daar: een carnavalshit was geboren. "Wat zou het mooi zijn als ik na 43 jaar op de bühne nu boven kom drijven", beschrijft Geurts zijn gevoel van blijdschap.

De 59-jarige zanger uit het Nederlands-Limburgse dorp Panningen is aardig op weg de status van Bekende Nederlander te verwerven. Zijn lied over Hermien, die net voor haar vervoer naar de slager ervandoor ging en zich sindsdien in het bos van Lettele (provincie Overijssel) niet laat vangen, is op YouTube al ruim dertienduizend keer beluisterd.



Geurts, kok van beroep, weet niet wat hem overkomt. "Ik heb het als een aardigheid bedoeld."