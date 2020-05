De Boyfriend Challenge: verras poedelnaakt je vriend en film zijn reactie

mvdb

07 mei 2020

09u52 6 VIDEO Nu de halve wereldbevolking nog steeds in zijn kot zit, blijven allerlei internetuitdagingen furore maken, zoals de ‘Boyfriend Challenge’.



Jongedames met enkel een handdoek om, benaderen op een onverwacht moment hun samenwonende hubby en gooien het badlaken weg. De reactie van manlief filmen ze en delen ze op TikTok. In compilaties is te zien hoe de plotse verbazing wegebt en plaats maakt voor een hunkerend vervolg in de slaapkamer, al blijft bij sommigen telewerk en conference calls primeren.

