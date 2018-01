De beste setverhalen van Patser Redactie

23 januari 2018

Bron: Kameraki

Van K3 naar een vuilgebekte drarrie, de voltallige cast en crew die van een set gestuurd wordt in Marokko tenzij ze betalen, een hoofdrolspeler die zonder pardon van zijn jetski geduwd wordt en ronddobbert in volle zee, ... Het is slechts een greep uit de vele verhalen van deze Patsers.