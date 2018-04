Datingprogramma pakt anders uit: deelnemers Tom en Lieke kiezen elkáár Alexander van Eenennaam

11 april 2018

11 april 2018

Nederlandse expats Tom (31) en Lieke (33) zochten in het tv-programma 'Veel Liefs uit Holland' naar de liefde. Maar tussen de kandidaten die ze thuis in respectievelijk Bangkok en Auckland ontvingen, zat de ware niet. Toch sloeg de liefde toe; Tom en Lieke vonden elkáár. Alsof de ene boer er met de andere boer vandoor zou gaan in Boer zoekt Vrouw.

De kijker van 'Veel Liefs uit Holland' (SBS 9) moest er weken op wachten, maar in het slot van de Nederlandse serie die dinsdagavond afliep werd veel duidelijk. Waarom hield Lieke zich met vier leuke Nederlandse mannen in haar omgeving zo afzijdig? En waarom zat Tom in Bangkok zo vaak op zijn telefoon of laptop en liet hij vier Hollandse dames op dat moment aan hun lot over?

"Ja, dat knaagde wel een beetje", vertelt Tom wanneer hij terugkijkt op zijn deelname aan Veel Liefs uit Holland. Een datingprogramma met als doel vijf Nederlanders die in het buitenland wonen en werken te helpen aan een liefde van eigen bodem. Er was een voorstelronde met videoboodschappen, geïnteresseerde singles meldden zich aan en voor je het wist zaten de kandidaten in den vreemde met een vol huis.

Klikken

"Toen ik mijn vier vrouwen over de vloer kreeg, had ik via Facebook al contact gekregen met Lieke’’, vertelt Tom, die net in Thailand is teruggekeerd na een verblijf van twee maanden in Nieuw-Zeeland. "Ik had de andere expats die meededen opgezocht op Facebook en al snel bleek het met Lieke erg te klikken. We chatten veel en later gingen we ook bellen. Toen de logeerweek er aan kwam, hebben we bewust een paar dagen geen contact meer gehad om het wel een echte kans te geven."



Maar aan beide kanten, zo viel duidelijk te zien in de afleveringen op tv, ontbrak het met de logees volledig aan romantiek. De mannen van Lieke hadden het vooral gezellig met elkaar en hun uitstapjes in Nieuw-Zeeland en de vrouwen van Tom behielpen zich in zijn krappe appartement en probeerden voortdurend zijn aandacht te trekken. "Na vier dagen stonden we op het punt om een uitstapje te maken naar Krabi aan de Thaise kust. Maar toen wist ik wel dat degene met wie ik voortaan op de bank zou willen zitten er niet bij zat. Toen heb ik ze verteld dat ik het met Lieke wilde proberen."

Op hetzelfde moment, 10.000 kilometer verderop, lichtte Lieke haar mannen in. Opvallend was het verschil in de reacties. Waar de mannen in Auckland het wel begrepen en Lieke het avontuur gunden, werden de vrouwen in Bangkok boos. "Ja, ze reageerden fel’’, zegt Tom, die bij de beledigde dames op een hoop onbegrip stuitte. "Ik heb met één van hen nog wel eens contact, maar de anderen heb ik nooit meer gesproken."

Intussen is het nog steeds flink aan met Lieke. Vier maanden na hun eerste ontmoeting op een strand in Nieuw-Zeeland verlaat ze zelfs huis en haard voor haar nieuwe vlam. De Tilburgse verloskundige heeft per augustus haar baan opgezegd. Zij en Tom gaan op wereldreis en zien wel waar ze uiteindelijk belanden. Tom, die mede-eigenaar is van een bedrijf in insectenwerende kleding, kan zolang hij een laptop heeft, overal ter wereld zijn werk doen. "We gaan onder meer naar Afrika, want daar ga ik met mijn bedrijf een project doen met Unicef om baby’s te beschermen. Daarbij komt ook Liekes beroep als verloskundige handig uit."

Dit hadden wij vooraf ook niet kunnen bedenken Tom (31)

De twee Brabanders (Tom komt uit Heesch) ontmoetten inmiddels ook elkaars familie in Nederland. "Onze moeders hadden nog eerder in de gaten dat wij bij elkaar pasten dan wij zelf. Liekes moeder had na het zien van mijn video al gezegd dat ik bij haar zou passen en mijn moeder zei tegen mij precies hetzelfde. Natuurlijk is het vervelend voor degenen die bij ons op date kwamen, sommige mensen die op de uitzendingen reageren vinden mij een vervelende vent. Maar gelukkig zijn er ook mensen die zeggen: zo gaat het nu eenmaal in de liefde. Dit hadden wij vooraf ook niet kunnen bedenken.’’