Dat is schrikken: kraan valt om en splitst huis in twee Redactie

05 september 2018

11u37 1

Dat was even schrikken toen de bewoners van dit huis in Orlando thuis kwamen. Een werkkraan viel omver en kwam op het dak van het huis terecht. Het huis is daardoor in twee gesplitst. Gelukkig vielen er geen gewonden.