Dankzij hondje Frodo drie inbrekers ingerekend in Nederlandse stad: “Prettige dierendag kleine grote vriend” Niek Verhoeven

04 oktober 2020

16u05

Bron: AD.nl 10 Het leukste van het web Met zijn gegrom heef hondje Frodo er vannacht hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat drie mannen die een woning in de Nederlandse stad Harderwijk binnen waren geslopen, gepakt konden worden.

Het baasje van Frodo lag te slapen toen ze wakker werd van het ongewone gegrom van haar geliefde viervoeter. De vrouw besloot naar beneden te gaan om te checken waarom de West Highland white terriër zo aan het grommen was. Snel kwam ze erachter dat iemand in haar woning was geweest en haar handtas had gestolen.

In de tas zaten naast bankkaarten en autosleutels ook spullen van dierbare personen die waren overleden. Nadat de vrouw 112 belde, trokken meerdere eenheden van de politie de bewuste wijk in en waren er al snel drie inbrekers in beeld die gearresteerd konden worden.



De politie van de stad deelde na het incident een foto op Instagram. “Tegen alle drie waren er genoeg feiten en omstandigheden om ze als verdachte aan te kunnen merken en ze zijn dan ook aangehouden. De gestolen spullen zijn bijna allemaal teruggevonden.” Tegen de boeven zijn liefst 29 processen-verbaal opgemaakt. “Hier doen we het voor. Boter bij de vis”, aldus de politie. “En dat allemaal dankzij die kleine alerte Frodo. Prettige dierendag kleine grote vriend.”