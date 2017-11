Dankzij deze hond ga je voortaan lachen telkens 'Eye of the Tiger' weerklinkt Redactie

Niet alleen hun baasjes moeten fit blijven, ook politiehonden vermijden best vetrolletjes. Voor de twee jaar oude herdershond Nitro is het alvast een koud kunstje, zo enkele push-ups doen. Zeker als hij geflankeerd wordt door twee agenten en hij gesteund wordt door 'Eye of the Tiger'. De hond vervoegde het Gulf Shores Police Department in Alabama (Verenigde Staten) in februari van dit jaar, en het dier is intussen een werelwijde hit geworden.

