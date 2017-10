Dan ben je 92 jaar en win je plots '25.000 for Life' ADN

Bron: The Courier 0 Iowa Lottery Charles Svatos (L). Het leukste van het web 92 jaar oud is hij, Charles 'Chuck' Svatos uit North Liberty, Iowa. En al sinds 1985 speelt Charles elke week mee met de Iowa Lottery. Dinsdag bleek hij de grote winnaar. Pittig detail: op zijn gezegende leeftijd won hij net de '25.000 for life'-prijs. Gelukkig kreeg Charles de optie om die prijs in te ruilen voor een eenmalig contant geldbedrag.

39 jaar lang werkte hij in een zuivelfabriek, in juli werd Charles 92 jaar. Al sinds 1985, sinds de oprichting van de loterij van Iowa, waagt hij zijn kans. Tot nu toe was zijn grootste winst 6 dollar. Dat veranderde toen hij onlangs na al die jaren vijf willekeurige nummers koos in de plaatselijke Gasby's convenience store en het de juiste nummers bleken.

"Eindelijk is het je gelukt, Chuck!"

"Elk weekend bestelt hij daar een koffietje, vult hij zijn kaartjes in en dient hij die in. Een week later checkt hij zijn cijfers. Hij wist dus een week lang niet dat hij had gewonnen!", vertelt zijn dochter Doris, die samen met haar papa de prijs ging claimen op het hoofdkantoor van de loterij. Een werknemer bij Gasby's wist dat iemand bij hen een grote prijs had gewonnen en toen Charles zoals elke week binnenkwam en zijn nummers kwam checken, was hij dolblij voor zijn bejaarde vriend: "Eindelijk is het je gelukt, Chuck!" "Ik dacht dat hij een grap maakte", vertelt Charles. "Maar het was echt."

Charles had vijf cijfers juist en wint daarmee de tweede hoogste 'Lucky for Life'-prijs. De kans om die te winnen is 1 op 1.813.028 miljoen. Gelukkig voor Charles kon de negentiger de prijs - 25.000 dollar per jaar, je hele leven lang - inruilen voor een eenmalig bedrag van 390.000 dollar. "We waren verrast dat hij meespeelde met de 'Lucky for Life' op zijn leeftijd, maar met de cashoptie draait het goed uit voor hem", grijnst Terry Rich van de Iowa Lottery. "Dit is echt een leuke winnaar. Met alle gekke dingen die in de wereld gebeuren vandaag, tovert dit echt een lach op je gezicht. Hij verdient het en het is echt een lieve kerel."

Naar Hawaï en Zwitserland

Charles vertoeft momenteel in een bejaardentehuis, maar nu hij zoveel geld heeft gewonnen wil hij er volop van genieten. "Ik wil graag naar Hawaï en Zwitserland", vertelt hij. "Dat zijn plekken waar ik altijd al naartoe wou." Hij geeft toe dat hij misschien liever het grote lot had gewonnen toen hij nog wat jonger was, maar poseerde toch met een brede smile en een dikke duim omhoog met zijn oversizede cheque.