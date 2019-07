Colombiaan smokkelt halve kilo cocaïne ... onder pruik mvdb

16 juli 2019

15u15

Bron: The Guardian 0 Het leukste van het web Een drugssmokkelaar is op de luchthaven van Barcelona geklist met een halve kilo cocaïne. Was de Colombiaan de zoveelste bolletjesslikker die zakjes drugs naar binnen werkte? Niets van. De man verborg het spul onder zijn pruik.

De passagier was toegekomen op een vlucht vanuit de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het viel politiemensen op dat hij nogal nerveus overkwam. Het meest in het oog springende was de abnormale hoogte van zijn kapsel. De argwaan van de agenten bleek terecht. Aan de pruik die hij droeg, zat een pak met 503 gram cocaïne vastgeplakt. De man zit in voorlopige hechtenis. De politie gaf vandaag een onherkenbare foto van de smokkelaar vrij.

Spanje is naast de havens van Antwerpen en Rotterdam een belangrijke toegangspoort van de Europese cocaïnehandel. Door de vele luchthavens fungeren passagiers geregeld als ‘muilezels’ om de drugs het Europese vasteland binnen te krijgen. Dat loopt soms fataal af: indien een ingeslikt zakje cocaïne inwendig scheurt, is het leven van de smokkelaar in gevaar.

Drugs smokkelen onder een pruik is uiterst zeldzaam, maar niet uniek. In 2015 liep een vrouw op de luchthaven van Madrid tegen de lamp: de douane bekeek haar pruik wat nader en trof in totaal 900 gram coke aan. Op dezelfde luchthaven werd enige tijd later 1,7 kilogram aangetroffen in de borstimplantaten van een vrouwelijke smokkelaar.