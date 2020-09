CNN-expert gaat viraal met ‘backstagefoto’ van video-interview Leon van Wijk

17 september 2020

20u26

Bron: AD.nl 0 Het leukste van het web De Amerikaanse wetenschapper en milieu-expert Gretchen Goldman wordt overspoeld met likes op Twitter sinds ze deze week een doodeerlijke ‘backstagefoto’ deelde na een video-interview vanuit huis op nieuwszender CNN. Op tv leek het alsof ze netjes aangekleed in een opgeruimde kamer zat, maar buiten beeld was het nogal rommelig en droeg ze niet eens een broek.

“Zodat ik wel even eerlijk ben”, schreef Goldman aan haar bijna 17.500 volgers bij een foto van zichzelf, gemaakt tijdens het interview op CNN. De wetenschapper was te gast in het acuaprogramma The Situation Room, waar ze vertelde waarom het volgens haar een slecht idee is dat een klimaatscepticus de baas wordt van het nationale weerinstituut.

Op tv zag het eruit alsof Goldman comfortabel in een nette kamer zat, keurig gekleed in een geel colbert. De werkelijkheid was compleet anders, bewees het kiekje dat inmiddels bijna 235.000 likes verzamelde en ruim 22.000 keer werd geretweet.



De klimaatkenner bleek onder het jasje niet eens een broek te dragen en de kamer lag er rommelig bij met speelgoed verspreid op de grond. Om beter in beeld te komen, had Goldman haar laptop bovenop een stoel én een tafel gezet en vanwege een slechte verbinding zat ze pal naast haar router.

Strijkplank

De tweet kreeg ruim 2.000 reacties, vooral van mensen die het tafereel herkenbaar vonden. Meerdere twitteraars lieten hun eigen creatieve oplossingen zien voor videogesprekken vanuit huis, met laptops op een strijkplank of op een klimboom voor katten.



Omdat sommige mensen Goldmans broekje aanzagen voor ondergoed, schepte ze vanmiddag nog klaarheid. “Voor de duidelijkheid, ik droeg een korte broek.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Blote benen

Goldman had overigens meer geluk dan de Amerikaanse ABC-verslaggever Will Reeve. Hij deed afgelopen april ook een video-interview vanuit huis, waarvoor hij naast een overhemd en jasje alleen een kort broekje droeg. Zijn blote benen kwamen duidelijk in beeld tijdens Good Morning America. “Ik ben gearriveerd!” twitterde hij er zelf over. “Op de meest vreselijke maar hilarische manier.”

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr Will Reeve(@ ReeveWill) link

Thuiswerken zorgde trouwens ook vóór de coronacrisis soms voor hilarische situaties. In 2017 ging professor Robert Kelley viraal na een interview vanuit zijn bureau op de BBC, dat verstoord werd door zijn binnenlopende kinderen:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.