Claude François-parodie ‘Reste à la maison’ is zo goed dat Brusselse politie ze zelfs gebruikt Matthias Van den Bossche

23 maart 2020

13u41 0 Het leukste van het web Is niemand minder dan Claude François (1939-1978) uit de doden opgestaan om iedereen te herinneren aan de noodzakelijke quarantainemaatregelen? Zo lijkt het wel als je ‘Reste à la maison’ hoort, een parodie op CloClo’s ‘Y’a le printemps qui chante’. Brusselse politiediensten laten het nummer door de luidsprekers van hun voertuigen schallen om zo iedereen aan te manen binnen te blijven.

De parodie is het werk van de Zwitserse imitator Yann Lambiel, die qua stemgeluid akelig dicht bij Frankrijks succesvolste crooner komt. Hij is verbonden aan een Franstalig-Zwitserse radiozender en bokste het nummer vorige week in elkaar.



De oorspronkelijke clip met de dansende Claudettes is behouden, de nieuwe tekst komt met ondertitels voorbij. De betreurde François bezingt nu niet meer de ontluikende lente, maar wel richtlijnen om regelmatig de handen te wassen met zeep, te hoesten in de elleboog en je ontspanning binnenshuis te zoeken met Facebook en Netflix. Op vier dagen tijd heeft de clip bijna de kaap van 400.000 views gerond.

Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene is grote fan. Agenten in een patrouillewagen gebruikten de parodie gisterochtend om Brusselaars aan te sporen de woning niet te verlaten, ondanks de lentezon.

😀😀😀La police belge en patrouille diffuse dans les rues Claude François qui chante "reste à la maison, même s'il y a le printemps, qui chante..." 🤪😍#Confinement #Coronavirus #COVID19 @policefederale @zpz_polbru #Bruxelles

Courage à tous et bon confinement pic.twitter.com/bDmRBHL7jo Emmanuel Foulon(@ efoulon1) link

Lees ook:

Het Marc Van Ranst-lied op tonen van ‘Hoe het danst’: ‘Wil niet zeggen dat ik jou niet mis’ wordt ‘Mijn handen roken nog nooit zo fris’

Julie uit Oudenaarde: “Claude François is mijn papa”