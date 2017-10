Christi wordt per ongeluk toegevoegd aan groepsgesprek voetbalmoeders en besluit spel mee te spelen, maar het loopt compleet uit de hand Koen Van De Sype

12u22

Bron: Facebook 0 Facebook Het leukste van het web "Ik weet het, ik ben een vreselijk mens." Dat schreef de Amerikaanse Christi Rantis Lally uit Illinois bij een groepsgesprek dat ze deelde op Facebook en waarin te zien is hoe ze de gek houdt met een stel voetbalmoeders. Haar nummer was per ongeluk toegevoegd aan hun groepsgesprek en in plaats van dat gewoon even te melden, besloot ze de dames wat te jennen. Die konden daar niet mee lachen.

"Ik hoop dat alles goed gaat met iedereen. Coach Juan zou graag een gesprek hebben met alle ouders aan het einde van de training", steekt een van de moeders van wal. En nadat iedereen heeft ingestemd, gooit Christi de knuppel in het hoenderhok: "Mijn kind is de beste speler van het team", antwoordt ze. "Ik wilde dat gewoon even kwijt."



Tegengas

Ze krijgt meteen tegengas van een moeder die haar vraagt wat de bedoeling van haar commentaar is. "Ik bedoel dat mijn kind ruw talent heeft", antwoordt ze meteen. De repliek laat niet op zich wachten: "Leuk voor hem, maar waarom speelt hij dan op dit niveau?" Tot hilariteit van de andere moeders. "Ik denk dat hij later wel zal beseffen wat een geweldige invloed zijn talent had op de andere kinderen", aldus Christi. "Ik vind het heel nobel van hem, zeker als je weet dat hij al gescout is." (lees hieronder verder)

Opnieuw wordt ze teruggefloten door een van de moeders. "Alle kinderen hebben talent, dat zijn de regels. Ook het aantal goals doet er niet toe, alleen de ervaring die ze opdoen op het veld", klinkt het. Waarop Christi weer frontaal in de aanval gaat: "Prijzen voor 'inzet' zijn voor mietjes. Trouwens, ik vind dat de snacks de laatste tijd ook op niets lijken."



Verzoenend

"Iedereen kan talent hebben", klinkt het weer, voorzichtig nu. Niet volgens Christi: "Misschien, maar wordt iedereen met Kerstmis bij David Beckham thuis uitgenodigd? Ik denk het niet." Daarop lijkt het geduld van enkele van de moeders op. "Wat zijn dit voor commentaren? Wat is er mis met jou?" en "Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar ik begin het op mijn heupen te krijgen", klinkt het. "Laten we het er op het gesprek vanavond over hebben, ik kijk er al naar uit", zegt iemand verzoenend. (lees hieronder verder)

Maar Christi is nog niet klaar om het te laten gaan. "Wat maakt je kwaad? De commentaar over de snacks?" Waarop iemand antwoordt: "Het feit dat je het lef hebt om te zeggen dat je kind de 'beste' is. Als je echt vindt dat hij zoooo goed is, schrijf hem dan in bij een grote club. En als je vindt dat de snacks niets voorstellen, breng er dan verdorie zelf mee. Je bent niet alleen egoïstisch, maar ook ondankbaar. Ik begrijp trouwens niet waarom de coach niets zegt. Moet die niet ingrijpen als iemand zich niet gedraagt?" Wanneer iemand zegt dat ze de coach heeft gebeld en die het er die avond over zal hebben, antwoordt Christi: "Ik kom alleen als het snackprobleem is opgelost." (lees hieronder verder)

"Dus je komt alleen afhankelijk van het eten? Niet voor je kind?", klinkt het vol ongeloof. Als Christi zegt dat het op die manier wel erg negatief klinkt, gaan de moeders door: "Zo is het wel. En noem je kind niet het beste als er kinderen zijn die beter zijn." Als de vrouw geen namen wil noemen op vraag van Christi omdat ze niet weet wie Christi's kind precies is, besluit die laatste dat haar punt bewezen is. "Vermoedelijk is het geweldige kind dat je in gedachten hebt, dat van mij."



En ze gaat eruit met een klapper: "Cristian (sic) Ronaldo zei me letterlijk dat mijn kind hem aan zichzelf deed denken toen hij jonger was." (lees hieronder verder)

De post van de vrouw werd in een week tijd al meer dan 16.000 keer geliket en ruim 15.000 keer gedeeld. En de meesten vinden het ronduit hilarisch. "Ik kwam niet meer bij toen ik dit las", klinkt het onder meer in een van de commentaren.



Bedreigingen

In een latere post vertelt de vrouw overigens dat ze zich al verontschuldigde bij de leden van de groep, maar ze kreeg naar eigen zeggen nog altijd bedreigingen van een van de vaders van de spelertjes. Hoe de coach uiteindelijk reageerde, is niet duidelijk.