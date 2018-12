Chocoladestroom tovert Duits straatje even om in chocoladeland AW

11 december 2018

15u49

Het leukste van het web Het doet aan "Charlie en de chocoladefabriek" denken, maar dat was het voor de vrijwillige brandweer van het Westfaalse Werl niet: een tot op straat gelopen chocoladestroom.

Vermoedelijk door een technisch defect is bij een pralinemaker is ongeveer één ton vloeibare chocolade op een straat in het Duitse Werl terechtgekomen. Goed voor tien vierkante meter chocolade op straat. Het wegwerken van de dikke bruine stroom was voor de brandweer geen sinecure en duurde meer dan twee uur.



Er kwamen schoppen, warm water en zelfs branders voor dakbedekking aan te pas om ervoor te zorgen dat er in ‘Chocoladeland’ geen gladheid meer te vrezen was.



"Knabbelen hebben we niet gedaan", grapt Karsten Korte, hoofd van de brandweer die 25 manschappen had ingezet.

