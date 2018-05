Chinees van 69 met twee geamputeerde benen bereikt top Mount Everest Joeri Vlemings

14 mei 2018

11u41

Bron: Time 0 Het leukste van het web Xia Boyu, een Chinees van 69, heeft het geflikt: hij bereikte vanochtend de top van de Mount Everest langs de kant van Nepal. Het was al zijn vijfde poging. Xia's beide benen zijn geamputeerd tot onder de knie, na een mislukte expeditie op 's werelds hoogste berg toen hij 25 was.

"Mijn vader heeft de top van de Everest om 8u26 Nepalese tijd bereikt!!! Hij maakte zijn droom waar die hij al veertig jaar koesterde". Dat schreef Cloud Xia, zoon van Xia Boyu, op het Chinese berichtenplatform WeChat. De 69-jarige held zou inmiddels alweer aan de afdaling begonnen zijn.

Xia Boyu verloor zijn beide benen op zijn 25ste in 1975. Bij de beklimming van de Mount Everest raakten zijn onderbenen toen bevroren en konden niet meer gered worden. Xia had zijn slaapzak gegeven aan iemand uit zijn team.

In 2014 kon zijn poging niet doorgaan door een lawine. Het jaar daarop gooide een zware aardbeving in Nepal roet in het eten. In 2016 geraakte hij tot op 90 meter van de top, maar door een sneeuwstorm moest hij de aftocht blazen.

Bij de expeditie van dit jaar om de 8.848 meter hoge top te halen kreeg Xia Boyu begeleiding van Mingma G. Sherpa, de bekende en erg ervaren Nepalese bergbeklimmer, die de veertien hoogste toppen ter wereld bij zijn eerste poging kon bereiken. Nog 11 andere sherpa's maakten deel uit van de expeditie.

Vorig jaar in december besloot de Nepalese regering om iets te doen aan de veiligheid en de al te talrijke mensen op de Mount Everest. De overheid zou voortaan de beklimming verbieden aan mindervaliden, blinden, personen onder de zestien en aan wie het in zijn eentje zou willen doen. Maar daar kwam forse kritiek op. Na een ingespannen rechtszaak besloot het Hooggerechtshof de ban tijdelijk op te heffen alvorens een definitieve uitspraak te doen. Daar maakte Xia handig gebruik van.

Xia Boyu is wel niet de eerste met twee geamputeerde benen die ooit op het beroemde dak van de wereld zat. De Nieuw-Zeelander Mark Inglis deed het hem al voor in 2006, maar dan langs de Tibetaanse zijde.

Meer over Xia Boyu