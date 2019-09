China in de ban van eigen monster van Loch Ness jv

17 september 2019

17u58

Bron: BBC 2 Het leukste van het web Wat zwemt er rond in de Chinese Jangtsekiang, de derde langste rivier ter wereld? Op de microblogsite Sina Weibo gonst het van de gissingen, nadat er afgelopen week al drie keer beelden opdoken van een lang, zwart ding dat zich lijkt voort te bewegen op het water. Of hoe China helemaal in de ban is van zijn eigen monster van Loch Ness.

De beelden werden geschoten in de buurt van de Drieklovendam in de Chinese provincie Hubei. Meer dan zes miljoen mensen bekeken ze al. De Chinezen haalden er zelfs experten bij, in hun zoektocht naar een plausibele verklaring. Zoals professor Wang Chunfang, die er geen tweede Nessie in zag noch een nieuwe soort. Hij hield het op een gewone “waterslang”. Volgens sommigen zou de waterslang zo’n buitengewone omvang hebben door de pollutie.

Anderen waren het daar niet mee eens en vroegen zich zelfs af of het wel om een levend wezen ging. Beelden vanuit een andere hoek leken iets te tonen dat toch niet zo beweeglijk was. Voor bioloog Ding Li was het gewoon een “drijvend voorwerp”. Die piste werd versterkt door een virale foto van een groot stuk zwarte doek dat aanspoelde.

De grapjes waren uiteraard ook niet van de lucht. Sommigen zagen een campagne om toeristen te lokken naar de Drieklovendam waar miljoenen naar toe stroomden. Anderen lachten met de kwaliteit van het beeldmateriaal die niet overeenkwam met de snelle technologische vooruitgang van de camera’s in Chinese smartphones. “Monsters duiken altijd op als er te weinig pixels zijn”, grapte iemand.

Het grootste levende wezen dat voorkomt in de 6.380 kilometer lange Jangtsekiang is de Chinese reuzensalamander die tot 1m80 lang kan worden. Die soort is bedreigd door de pollutie van de rivier.

