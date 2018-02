Chelsea reist naar Australië en woont er als student in de meest luxueuze huizen zonder een cent uit te geven TTR

13 februari 2018

13u09

Haar job als yoga-instructrice gaf haar niet langer voldoening, dus reisde de 28-jarige Chelsea Arganbright uit Californië naar Australië om er aan de universiteit een nieuwe studie te starten. Chelsea was volledig klaar voor het avontuur van haar leven, alleen was er een groot probleem. Ze kon onmogelijk studeren én huur betalen. Dat hield haar echter niet tegen. Met een creatieve oplossing kon Chelsea haar droom waarmaken.

Sinds Chelsea Arganbright naar Australië verhuisde om er te studeren, woonde ze maar liefst op veertig verschillende plekken. En dat zonder huur te betalen. Ze vond een studentenjob die haar - naar eigen zeggen - al op "de meest fantastische plekken" bracht. Chelsea schreef zich in op de website van Trusted Housesitters, een digitaal platform waar eigenaars en huurders een zoekertje kunnen plaatsen met de vraag wie er op hun huis kan letten. Dat wordt vaak gedaan door mensen die voor een lange periode op reis gaan, maar hun huis niet zonder toezicht willen achterlaten. In ruil daarvoor mag een house sitter er gratis wonen.

Volgens Chelsea heeft zo'n flexibele job heel wat voordelen. Zo kan ze niet alleen geld besparen, maar komt ze ook op plekken die ze anders nooit ontdekt zou hebben. Ze verbleef al in trendy herenhuizen, in luxueuze appartementen en zelfs in een villa. Sommige eigenaars hebben ook huisdieren, maar die neemt een dierenvriend als Chelsea er met veel plezier bij. “Ik hou echt van dieren, vooral van honden. Toen ik in Australië kwam, miste ik het om een huisdier te hebben.” (Lees verder onder de foto.)

Dé ideale studentenjob dus volgens Chelsea. Toch onthult ze dat het niet altijd even glamorous is als het lijkt. “Ik herinner me nog de eerste keer dat ik aan het house sitten was in Perth. De eigenaar had een blinde hond, een dove kat en een soort krab als huisdier. Ze hadden me niet verteld dat de dieren erg agressief konden zijn.” Niet bepaald een ontspannen verblijf, want Chelsea raakte ernstig gewond toen de hond haar aanviel.

Als dierenvriend is het bovendien niet altijd makkelijk om afscheid te nemen. “Ik herinner me nog een hond waarmee ik echt een band had. Ik ging elke dag met hem wandelen en raakte gehecht aan hem. Toen de eigenaar terugkwam en ik moest vertrekken, heb ik gehuild.”

Na een nomadisch leven van vier jaar keert Chelsea bijna terug naar Californië. Het was een onvergetelijk avontuur, dat ze iedereen wil aanraden. "De mensen die je zo veel vertrouwen geven, dat voelt echt goed", besluit ze.